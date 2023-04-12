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Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о программах обучения в детском технопарке "Наукоград"

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Собянин сообщил о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

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Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Сергей Собянин посетил "Наукоград" в новом здании МФЮА на улице Генерала Белова. В ходе встречи мэр города отметил, что в Москве построили более 20 детских технопарков. В эту работу включены десятки московских вузов и высокотехнологичных предприятий.

В новом корпусе Московского финансово-юридического университета появился не только детский технопарк "Наукоград", но и учебные аудитории для студентов. В данном здании будет проходить обучение проектированию авиационной и космической техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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