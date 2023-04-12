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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о программах обучения в детском технопарке "Наукоград"

Новости часа: Собянин рассказал о программах обучения в детском технопарке "Наукоград"

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Собянин сообщил о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Собянин пригласил москвичей на ВДНХ в День космонавтики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом детском технопарке "Наукоград" школьникам предлагают программы обучения в четырех профильных лабораториях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Майская погода с температурой на 5 градусов выше нормы установилась в Москве в течение 12 апреля. Таковы данные Гидрометцентра.

Первые магазины бывшей компании Zara откроют в Москве на этой неделе. Об этом сообщил источник телеканала "Москва 24".

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