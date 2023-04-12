Новости часа: Собянин рассказал о программах обучения в детском технопарке "Наукоград"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом детском технопарке "Наукоград" школьникам предлагают программы обучения в четырех профильных лабораториях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Майская погода с температурой на 5 градусов выше нормы установилась в Москве в течение 12 апреля. Таковы данные Гидрометцентра.

Первые магазины бывшей компании Zara откроют в Москве на этой неделе. Об этом сообщил источник телеканала "Москва 24".