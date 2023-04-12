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Новости

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Общество

Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Собянин сообщил о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Собянин пригласил москвичей на ВДНХ в День космонавтики

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

Новости часа: Собянин рассказал о контрактах Москвы на поставку отечественной продукции

На юге столицы открыли детский технопарк "Наукоград", который был создан на базе Московского финансово-юридического университета. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кабмин поручил к лету представить предложения о передаче неиспользуемого имущества в казну. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Брянскому школьнику, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, вручили медаль "За Отвагу". Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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