Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

На юге столицы открыли детский технопарк "Наукоград", который был создан на базе Московского финансово-юридического университета. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Кабмин поручил к лету представить предложения о передаче неиспользуемого имущества в казну. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Брянскому школьнику, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, вручили медаль "За Отвагу". Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.