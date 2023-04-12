Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Сергей Собянин посетил "Наукоград" в новом здании МФЮА на улице Генерала Белова. В ходе встречи мэр города отметил, что в Москве построили более 20 детских технопарков. В эту работу включены десятки московских вузов и высокотехнологичных предприятий.

В новом корпусе Московского финансово-юридического университета появился не только детский технопарк "Наукоград", но и учебные аудитории для студентов и площадка для выставок. В данном здании будет проходить обучение проектированию авиационной и космической техники.

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