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Собянин сообщил о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Собянин сообщил о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

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В столице одновременно строят сразу три электродепо, которые будут обслуживать Большую кольцевую и радиальные линии подземки. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Так, "Аминьевское" возводят на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. От него уже протянули новый метромост, по которому на БКЛ из корпусов скоро начнут выезжать поезда.

В районе Братеево появится депо "Южное". Там будут обслуживать составы Замоскворецкой линии. Подготовительные работы начались и на территории депо "Столбово". Оно возьмет на себя Сокольническую и будущую Троицкую линии.

Еще один такой объект пока находится на стадии проектирования. Это электродепо "Бирюлевское". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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