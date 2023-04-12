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Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Собянин пригласил москвичей на ВДНХ в День космонавтики

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

Новости часа: Собянин рассказал о контрактах Москвы на поставку отечественной продукции

Москва заключила больше 79% контрактов на поставку отечественных товаров – Собянин

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Новости часа: время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 20 компаний особой экономической зоны "Технополис "Москва" производят продукцию для космической отрасли. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число поездок на такси в Москве за год увеличилось на 10 миллионов. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Почти 80 тысяч исследований провели флагманские центры больниц Москвы с начала работы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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