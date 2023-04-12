Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 20 компаний особой экономической зоны "Технополис "Москва" производят продукцию для космической отрасли. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число поездок на такси в Москве за год увеличилось на 10 миллионов. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Почти 80 тысяч исследований провели флагманские центры больниц Москвы с начала работы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.