Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

В столице работают около 40 предприятий ракетно-космической промышленности, которые создают инновационные технологии для отрасли, используя отечественные компоненты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, почти половина таких производств разместилась на территории "Технополиса "Москва". Резиденты особой экономической зоны получают поддержку от города. Например, льготу на аренду земли, а также освобождение от ряда налогов.

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