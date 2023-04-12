Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские компании импортозамещают продукцию и создают инновационные технологии для космической отрасли. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полностью убрать меры валютного контроля в настоящее время невозможно. Это заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Новые пешеходные маршруты и зоны отдыха сделают у ТПУ "Тимирязевская". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.