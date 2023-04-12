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Новости

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Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Собянин: московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли

Собянин пригласил москвичей на ВДНХ в День космонавтики

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

Новости часа: Собянин рассказал о контрактах Москвы на поставку отечественной продукции

Москва заключила больше 79% контрактов на поставку отечественных товаров – Собянин

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Новости часа: время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь

Собянин принял решение о продлении работы городского транспорта в пасхальную ночь

Новости часа: Собянин рассказал о трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские компании импортозамещают продукцию и создают инновационные технологии для космической отрасли. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Полностью убрать меры валютного контроля в настоящее время невозможно. Это заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Новые пешеходные маршруты и зоны отдыха сделают у ТПУ "Тимирязевская". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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