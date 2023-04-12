Собянин пригласил москвичей на ВДНХ в День космонавтики

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 12 апреля отмечает 5 лет со дня открытия. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, российские космонавты прислали в Москву поздравления с борта МКС.

Мэр столицы напомнил, что в настоящее время в выставочном центре находится более 120 уникальных предметов космической техники, образцы предприятий оборонно-промышленного комплекса, редкие архивные документы. С момента возрождения космической экспозиции на ВДНХ ее посетили больше 2 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.