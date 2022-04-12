В ТиНАО открыли три детских сада на 770 мест

Сразу три новых детских сада открыли в ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Всего они готовы принять 770 малышей. Два из них расположены в поселении Московский и еще один – в Десеновском.

Все детсады светлые и просторные. В каждом из них есть все необходимое для развития ребенка. Музыкой, творчеством и физкультурой малыши будут заниматься в специальных залах с современным оборудованием. На улице есть игровые площадки с навесами и спортивные зоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.