В Москве стартовала программа поддержки строительства коммерческой недвижимости – Собянин

В Москве стартовала программа поддержки строительства коммерческой недвижимости. На льготные кредиты город выделил 10 миллиардов рублей. Об этом Сергей Собянин написал в соцсетях.

По его словам, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки для строителей с 12 апреля. Помощь смогут получить компании, которые занимаются строительством или же реконструкцией нежилой недвижимости.

Благодаря поддержке города ставка по кредитам для них составит 12% годовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.