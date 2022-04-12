Собянин: в Москве заменят 23 млн квадратных метров асфальта в 2022 году

В этом году в Москве заменят 23 миллиона квадратных метров асфальта. Планы на этот год утвердил Сергей Собянин. Новое дорожное покрытие появится на Ленинском и Комсомольском проспектах, Каширском и Ярославском шоссе.

Помимо этого, предстоит плановый ремонт инженерных сетей. В столице реконструируют линии электропередач, тепловых и газовых сетей. Водопроводные и канализационные сети тоже не останутся без внимания. Все это позволит снизить износ и обеспечить бесперебойную работу всех городских систем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.