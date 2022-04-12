Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей

Сергей Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет из нуждающихся семей.

Для детей всех возрастов установили единый размер пособий. Он зависит только от дохода семьи. Пособия предназначены для семей, среднедушевой доход которых не превышает установленную в столице величину прожиточного минимума. На сегодняшний день она составляет 18 714 рублей в месяц.

В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка, 75% или 100%. Это 8 087 рублей, 12 131 рубль или 16 174 рубля в месяц соответственно.

Заявление на получение пособий можно будет подать с 1 мая 2022 года в электронном виде через личный кабинет на mos.ru. Выплату установят с 1 апреля 2022 года, то есть семьям зачислят ее сразу за два месяца.