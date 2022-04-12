Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики. В своем телеграм-канале мэр написал, что полет Юрия Гагарина вокруг Земли стал началом новой эры в развитии цивилизации.

Собянин также отметил, что многие космические открытия сделаны в Москве. В столице уже работают конструкторские бюро и предприятия, а на территории завода имени Хруничева строится новый Национальный космический центр.

По словам мэра, это будет один из крупнейших в мире аэрокосмических кластеров. На территории больше 250 тысяч квадратных метров разместятся ключевые организации ракетно-космической промышленности, конструкторские бюро, образовательный комплекс и ситуационный центр.

Центральным зданием комплекса будет 47-этажная башня, напоминающая ракету. В Национальном космическом центре будут работать около 20 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

