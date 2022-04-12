Собянин рассказал о создании магистральной трамвайной линии в Москве

В Москве впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова. Участок создаст дополнительные трамвайные диаметры через весь город, а также сделает поездки комфортнее для двух миллионов человек. Линия соединит крупнейший хаб на Комсомольской площади с Бульварным кольцом.

Добраться туда от Площади трех вокзалов можно будет в два раза быстрее, не спускаясь в метро. Станция "Комсомольская" разгрузится на 50 тысяч человек в сутки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

