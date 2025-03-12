Собянин: с 2011 года в Москве отреставрировано 2 347 памятников архитектуры

Московские архитекторы утвердили планы работ на 2025 год и подвели итоги прошлых лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С 2011 года в Москве отреставрировали 2 347 объектов культурного наследия – это около 30% всех памятников в городе. В этом году будут отреставрированы памятники на территории усадеб Кузьминки, Останкино, Кусково и Люблино, а также в музее-заповеднике "Коломенское".

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