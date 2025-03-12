Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:15

Новости

Собянин: с 2011 года в Москве отреставрировано 2 347 памятников архитектуры

Собянин: с 2011 года в Москве отреставрировано 2 347 памятников архитектуры

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Собянин утвердил единовременную помощь ветеранам к юбилею Победы

Сергей Собянин отметил историческую ценность Ростокинского акведука

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлете к Москве

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Московские архитекторы утвердили планы работ на 2025 год и подвели итоги прошлых лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С 2011 года в Москве отреставрировали 2 347 объектов культурного наследия – это около 30% всех памятников в городе. В этом году будут отреставрированы памятники на территории усадеб Кузьминки, Останкино, Кусково и Люблино, а также в музее-заповеднике "Коломенское".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика