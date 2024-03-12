Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 марта

В столичных колледжах в этом году обновят более 200 мастерских и лабораторий, а также создадут 90 новых. Такими планами поделился в личном блоге Сергей Собянин.

Днем 13 марта будет солнечно и ясно, ожидается до плюс 4 градусов. К выходным город прогреется уже до 10 градусов тепла.

В Москве выбирают самые красивые новые станции метро. В голосовании уже поучаствовали 85 тысяч человек.

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