Новости часа: Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ОЭЗ "Технополис "Москва" занимает свыше 280 гектаров, там создано 16 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва предоставила промышленным предприятиям рекордный объем льготных займов в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первые подснежники появились в "Аптекарском огороде". Они находятся у главного входа, отмечается в телеграм-канале столичного сада.