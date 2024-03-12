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Новости

12 марта, 18:30

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры столичных колледжей

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах переоснащения столичных колледжей

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Новости часа: более 30 московских колледжей получили новое оборудование к концу февраля

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ОЭЗ "Технополис "Москва" занимает свыше 280 гектаров, там создано 16 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва предоставила промышленным предприятиям рекордный объем льготных займов в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первые подснежники появились в "Аптекарском огороде". Они находятся у главного входа, отмечается в телеграм-канале столичного сада.

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