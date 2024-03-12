Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры столичных колледжей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В колледжах Москвы создадут 90 новых мастерских и лабораторий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Школьников в Московском дворце пионеров обучат компьютерному проектированию в российских программах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Северный вестибюль городского вокзала Тестовская МЦД-4 откроют в 2024 году. В новом вестибюле также появятся лифт и эскалатор, уточнили в Дептрансе Москвы.