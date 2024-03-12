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Новости

12 марта, 17:45

Город

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры столичных колледжей

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры столичных колледжей

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах переоснащения столичных колледжей

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Новости часа: более 30 московских колледжей получили новое оборудование к концу февраля

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В колледжах Москвы создадут 90 новых мастерских и лабораторий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Школьников в Московском дворце пионеров обучат компьютерному проектированию в российских программах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Северный вестибюль городского вокзала Тестовская МЦД-4 откроют в 2024 году. В новом вестибюле также появятся лифт и эскалатор, уточнили в Дептрансе Москвы.

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