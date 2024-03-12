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Новости

12 марта, 16:00

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Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах переоснащения столичных колледжей

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Новости часа: более 30 московских колледжей получили новое оборудование к концу февраля

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортная программа до 2030 года сформирует единое пространство Москвы и Московской области. К 2030 году планируется сделать более удобные маршруты к станциям диаметров и метро, рассказал Сергей Собянин.

Около 97 тысяч рабочих мест откроют в Москве благодаря строительству бизнес-центров по городской программе. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадки городского масленичного фестиваля отметили в приложении "Московский транспорт". Об этом сообщил Дептранс.

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