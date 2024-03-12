Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах переоснащения столичных колледжей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских колледжах в 2024 году переоснастят 230 мастерских и лабораторий. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве начали готовить причалы к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Синоптики сообщили, что к выходным в Москве потеплеет почти до 10 градусов.