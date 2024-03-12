Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 15:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах переоснащения столичных колледжей

Новости часа: мэр Москвы сообщил о планах переоснащения столичных колледжей

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Новости часа: более 30 московских колледжей получили новое оборудование к концу февраля

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Новости часа: поезда Замоскворецкой линии метро полностью обновят за три года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских колледжах в 2024 году переоснастят 230 мастерских и лабораторий. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве начали готовить причалы к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Синоптики сообщили, что к выходным в Москве потеплеет почти до 10 градусов.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородпогодавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика