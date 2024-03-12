Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и Подмосковья.

Москва предоставила промышленным предприятиям рекордный объем льготных займов за год, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до утра 14 марта. Об этом пишет сайт Гидрометцентра РФ.