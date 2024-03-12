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Новости

12 марта, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Собянин: модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Новости часа: более 30 московских колледжей получили новое оборудование к концу февраля

В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий – Собянин

Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Новости часа: поезда Замоскворецкой линии метро полностью обновят за три года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет разноуровневый переход около ГЭС-2

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и Подмосковья.

Москва предоставила промышленным предприятиям рекордный объем льготных займов за год, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до утра 14 марта. Об этом пишет сайт Гидрометцентра РФ.

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