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12 марта, 12:15

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Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

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На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Единое пространство Москвы и Московской области сформирует транспортная программа "2030". Так, в рамках проекта уже запустили четыре диаметра МЦД с едиными тарифами, средствами оплаты и стандартами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, уже проложено 140 километров выделенных полос, по которым проходят свыше 470 смежных маршрутов наземного транспорта. Вдобавок к этому, три года назад в Московской области заработала карта "Тройка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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