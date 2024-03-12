Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Единое пространство Москвы и Московской области сформирует транспортная программа "2030". Так, в рамках проекта уже запустили четыре диаметра МЦД с едиными тарифами, средствами оплаты и стандартами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, уже проложено 140 километров выделенных полос, по которым проходят свыше 470 смежных маршрутов наземного транспорта. Вдобавок к этому, три года назад в Московской области заработала карта "Тройка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.