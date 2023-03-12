Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

Движение на участке Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара откроют уже в мае. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Согласно проекту, там будет 11 километров новых дорог, в том числе две эстакады и подземный пешеходный переход. Участок готов больше чем на 80%. Сейчас там прокладывают теплосети, делают ливневки и ограждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

