12 марта, 16:35Новости
Собянин: в этом году в Москве будут запущены МЦД-3, МЦД-4 и откроется еще 5 станций метро
Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве появится еще 5 новых станций метро и два диаметра – МЦД-3 и МЦД-4.
По словам мэра, метро, МЦК, МЦД – это самый удобный способ передвижения для жителей такого мегаполиса, как Москва. Он быстрый, экологичный и не зависит от пробок. Собянин отметил, что это стало важным импульсом для развития экономики города.
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