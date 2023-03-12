Собянин: в этом году в Москве будут запущены МЦД-3, МЦД-4 и откроется еще 5 станций метро

Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в Москве появится еще 5 новых станций метро и два диаметра – МЦД-3 и МЦД-4.

По словам мэра, метро, ​​МЦК, МЦД – это самый удобный способ передвижения для жителей такого мегаполиса, как Москва. Он быстрый, экологичный и не зависит от пробок. Собянин отметил, что это стало важным импульсом для развития экономики города.

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