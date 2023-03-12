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12 марта, 14:45

Новости

На экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 млн человек за 5 лет – Собянин

На экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 млн человек за 5 лет – Собянин

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На экскурсиях по столичным предприятиям за пять лет побывали более 11,5 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Знакомство с работой и историей промышленности проходит в рамках проекта "Открой#Моспром". В прошлом году прошло 800 туров, в четыре раза больше, чем в 2021 году.

На промышленных площадках проводят концерты и спектакли, на фабриках предлагают попробовать себя в роли производителей сладостей или косметики и многое другое. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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