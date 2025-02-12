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Новости

12 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о появлении 300 новых обитателей в Московском зоопарке

Новости часа: Собянин сообщил о появлении 300 новых обитателей в Московском зоопарке

Собянин сообщил о реорганизации территории бывшего Тушинского аэродрома

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

Новости часа: путепровод в сторону Рублевского шоссе планируется достроить в 2026 году

Собянин: реставрация павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ завершится в этом году

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Собянин поручил продолжить благоустройство объектов полиции в Москве

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В прошлом году в Московском зоопарке появились 300 новых обитателей, сообщил Сергей Собянин.

С начала программы реновации в Москве полностью расселили почти 900 старых домов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 36 тысяч автомобилей такси проверили инспекторы МАДИ в 2024 году, проинформировали в департаменте транспорта.

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