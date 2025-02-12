Новости часа: Собянин сообщил о появлении 300 новых обитателей в Московском зоопарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В прошлом году в Московском зоопарке появились 300 новых обитателей, сообщил Сергей Собянин.

С начала программы реновации в Москве полностью расселили почти 900 старых домов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 36 тысяч автомобилей такси проверили инспекторы МАДИ в 2024 году, проинформировали в департаменте транспорта.