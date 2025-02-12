Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

Московский зоопарк отмечает 161-й день рождения. Сергей Собянин поздравил столичный зверинец в своем телеграм-канале и рассказал, что в 2024 году там появились три сотни новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран.

Среди них – три малайских медвежонка, пятнистые гиены и черный гриф. Таким образом, Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию представленных животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.