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12 февраля, 09:45

Новости

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

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Московский зоопарк отмечает 161-й день рождения. Сергей Собянин поздравил столичный зверинец в своем телеграм-канале и рассказал, что в 2024 году там появились три сотни новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран.

Среди них – три малайских медвежонка, пятнистые гиены и черный гриф. Таким образом, Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию представленных животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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