Новости часа: хирурги флагманских центров Москвы провели более 30 тыс экстренных операций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хирурги флагманских центров столицы провели более 30 тысяч экстренных операций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Общественный транспорт Москвы работает штатно несмотря на непогоду. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Городские службы Москвы контролируют состояние дорог. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.