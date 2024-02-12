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Новости

12 февраля, 22:30

Город

Новости часа: хирурги флагманских центров Москвы провели более 30 тыс экстренных операций

Новости часа: хирурги флагманских центров Москвы провели более 30 тыс экстренных операций

Новости часа: непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: свыше 1,2 тыс видов животных и птиц живут в зоопарке Москвы

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое

Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хирурги флагманских центров столицы провели более 30 тысяч экстренных операций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Общественный транспорт Москвы работает штатно несмотря на непогоду. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Городские службы Москвы контролируют состояние дорог. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

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