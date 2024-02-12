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Новости

12 февраля, 21:00

Общество

Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: свыше 1,2 тыс видов животных и птиц живут в зоопарке Москвы

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое

Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Новости часа: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Двадцать крупнейших многопрофильных столичных больниц в этом году перейдут на работу по новому московскому стандарту оказания экстренной помощи. Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в том числе завершится строительство еще двух флагманских центров на базе больниц имени Буянова и Пирогова.

В Москве усилили проверки оплаты проезда в наземном транспорте. Как сообщили в столичном Дептрансе, контроль позволяет сократить количество безбилетников. Деньги, собранные за проезд, тратят на обновление парка, новую инфраструктуру, комфорт и безопасность пассажиров.

Непогода задержится в столице до конца 12 февраля. Такие прогнозы дают синоптики. С гололедицей борются коммунальные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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