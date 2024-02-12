Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Двадцать крупнейших многопрофильных столичных больниц в этом году перейдут на работу по новому московскому стандарту оказания экстренной помощи. Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в том числе завершится строительство еще двух флагманских центров на базе больниц имени Буянова и Пирогова.

В Москве усилили проверки оплаты проезда в наземном транспорте. Как сообщили в столичном Дептрансе, контроль позволяет сократить количество безбилетников. Деньги, собранные за проезд, тратят на обновление парка, новую инфраструктуру, комфорт и безопасность пассажиров.



Непогода задержится в столице до конца 12 февраля. Такие прогнозы дают синоптики. С гололедицей борются коммунальные службы.

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