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Новости

Новости

12 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: свыше 1,2 тыс видов животных и птиц живут в зоопарке Москвы

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое

Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Новости часа: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 20 крупнейших больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Трассой М-12 "Восток" от Москвы до Казани за 1,5 месяца водители воспользовались более трех миллионов раз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Во вторник, 13 февраля, условий для формирования ледяного дождя в Москве не будет. Об этом заявили синоптики.

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