Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 20 крупнейших больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Трассой М-12 "Восток" от Москвы до Казани за 1,5 месяца водители воспользовались более трех миллионов раз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Во вторник, 13 февраля, условий для формирования ледяного дождя в Москве не будет. Об этом заявили синоптики.