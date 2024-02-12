Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 400 бесплатных экскурсий организуют в Москве ко Дню гида с 17 по 19 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Московская железная дорога (МЖД) задействовала 20 локомотивов для обработки контактной сети от наледи. Об этом заявили в пресс-службе МЖД.