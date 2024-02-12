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Новости

Новости

12 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: свыше 1,2 тыс видов животных и птиц живут в зоопарке Москвы

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое

Сергей Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Новости часа: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Собянин: в парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков "Пиксель"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе флагманских центров столичных больниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 400 бесплатных экскурсий организуют в Москве ко Дню гида с 17 по 19 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

Московская железная дорога (МЖД) задействовала 20 локомотивов для обработки контактной сети от наледи. Об этом заявили в пресс-службе МЖД.

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