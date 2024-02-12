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Новости

12 февраля, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе флагманских центров столичных больниц

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе флагманских центров столичных больниц

"Цифра дня": 150 тысяч

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий организуют в Москве ко Всемирному дню гида

Собянин: в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида

Новости часа: 20 московских больниц перейдут на работу по новому стандарту в 2024 году

Собянин: более 150 тыс пациентов получили медпомощь во флагманских центрах

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Новости часа: интервалы между поездами сократили на Кольцевой линии метро

Новости часа: более 2,5 тысячи лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году достроят два флагманских центра на базе больниц имени Буянова и Пирогова. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На станции БКЛ "Рижская" началось сооружение эскалаторного тоннеля второго вестибюля. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Аномальные морозы обрушатся на Москву с 14 февраля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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