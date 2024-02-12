12 февраля, 13:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе флагманских центров столичных больниц
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году достроят два флагманских центра на базе больниц имени Буянова и Пирогова. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На станции БКЛ "Рижская" началось сооружение эскалаторного тоннеля второго вестибюля. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
Аномальные морозы обрушатся на Москву с 14 февраля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.