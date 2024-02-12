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Новости

12 февраля, 13:45

Технологии

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

Собянин: решили оставить роботов-уборщиков в парках Москвы на постоянной основе

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Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Москва начнет постепенно внедрять беспилотные системы в городское коммунальное хозяйство. Успешный опыт использования таких технологий уже есть, отметил в личном блоге Сергей Собянин.

В апреле 2023 года в столице начались испытания первых автономных роботов-уборщиков "Пиксель". Тестировали их на полигонах делового пространства на Покровке и индустриального парка "Руднево", а после роботов отправили наводить порядок в парке "Кузьминки". Теперь увидеть их там можно регулярно – они расчищают дороги от снега.

Модель "Пиксель" разработана резидентом кластера "Ломоносов" и участником Московского инновационного кластера. Известно, что во второй половине 2024 года механического помощника планируют поставить на серийное производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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