Новости часа: 400 бесплатных экскурсий организуют в Москве ко Всемирному дню гида

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Микрорайон со школой появится на месте бывшей промзоны "Медведково". Об этом рассказали в департаменте городского имущества Москвы.

Снег и ледяные дожди ожидаются в Москве в течение дня 12 февраля. В город пришло потепление, сообщают синоптики.