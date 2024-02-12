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12 февраля, 12:45

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Собянин: в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида

Собянин: в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида

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В столице проведут 400 бесплатных экскурсии рамках акции "Московские истории". Так город отметит Всемирный день гида, сообщил Сергей Собянин.

Отправиться на познавательную прогулку можно будет с 17 по 19 февраля. Гостям покажут интерьеры театра "Геликон-опера", познакомят с экспозицией Музея криптографии, а на Киностудии имени Горького участникам расскажут, как снимали сказку "Морозко" и киношедевр "Семнадцать мгновений весны".

Кроме того, в афише есть много пешеходных экскурсий по популярным туристическим улицам и скрытым от глаз переулкам Москвы. Для этого нужно заранее зарегистрироваться с помощью сервиса Russpass.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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