Собянин: в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида

В столице проведут 400 бесплатных экскурсии рамках акции "Московские истории". Так город отметит Всемирный день гида, сообщил Сергей Собянин.

Отправиться на познавательную прогулку можно будет с 17 по 19 февраля. Гостям покажут интерьеры театра "Геликон-опера", познакомят с экспозицией Музея криптографии, а на Киностудии имени Горького участникам расскажут, как снимали сказку "Морозко" и киношедевр "Семнадцать мгновений весны".

Кроме того, в афише есть много пешеходных экскурсий по популярным туристическим улицам и скрытым от глаз переулкам Москвы. Для этого нужно заранее зарегистрироваться с помощью сервиса Russpass.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.