12 февраля, 12:00Новости
Новости часа: 20 московских больниц перейдут на работу по новому стандарту в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году на работу по новому стандарту перейдут 20 взрослых больниц. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Платформу и подземный терминал построят на станции МЦД-3 Митьково. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Снег и ледяные дожди ожидаются в Москве в течение дня. В столицу пришло потепление, сообщили синоптики.