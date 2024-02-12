Новости часа: 20 московских больниц перейдут на работу по новому стандарту в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году на работу по новому стандарту перейдут 20 взрослых больниц. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Платформу и подземный терминал построят на станции МЦД-3 Митьково. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Снег и ледяные дожди ожидаются в Москве в течение дня. В столицу пришло потепление, сообщили синоптики.