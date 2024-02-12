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Новости

Новости

12 февраля, 12:00

Новости

Новости часа: 20 московских больниц перейдут на работу по новому стандарту в 2024 году

Новости часа: 20 московских больниц перейдут на работу по новому стандарту в 2024 году

Собянин: более 150 тыс пациентов получили медпомощь во флагманских центрах

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Новости часа: интервалы между поездами сократили на Кольцевой линии метро

Новости часа: более 2,5 тысячи лифтов планируют заменить в Москве в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Новости часа: почти 2 тыс рабочих мест создадут в ВАО по городской программе

Новости часа: москвичи выбрали имена для песцов с "Городской фермы" на ВДНХ

Новости часа: 15 тыс осветительных приборов установят в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году на работу по новому стандарту перейдут 20 взрослых больниц. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Платформу и подземный терминал построят на станции МЦД-3 Митьково. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Снег и ледяные дожди ожидаются в Москве в течение дня. В столицу пришло потепление, сообщили синоптики.

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