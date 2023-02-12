Число смертельных аварий на МКАД за последние три года снизилось в два раза. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ежедневно по московской кольцевой проезжает более 1 миллиона машин. Чтобы обеспечить безопасность движения, разработали и внедрили новую модель прогноза и предотвращения аварий. Были выявлены проблемные участки, а схемы движения по МКАД отрегулировали.

Для грузовиков ввели новые правила проезда. За движением на кольцевой круглосуточно следит 770 камер видеоаналитики. Кроме того, было установлено почти 270 современных комплексов фотовидеофиксации и интерактивные табло, которые предупреждают об авариях или дорожных работах на пути.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.