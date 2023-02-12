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Камеры фотовидеофиксации помогли снизить число автоугонов в Москве на 93% – Собянин

Камеры фотовидеофиксации помогли снизить число автоугонов в Москве на 93% – Собянин

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После запуска комплексов фотовидеофиксации в Москве сократилось число автомобильных краж на 93%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в Москве установлено порядка 4 тысяч камер фотовидеофиксации. Устройства помогают контролировать соблюдение ПДД. Также правоохранители с помощью камер отслеживают маршрут угнанной машины и оперативно принимают меры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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