Камеры фотовидеофиксации помогли снизить число автоугонов в Москве на 93% – Собянин

После запуска комплексов фотовидеофиксации в Москве сократилось число автомобильных краж на 93%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в Москве установлено порядка 4 тысяч камер фотовидеофиксации. Устройства помогают контролировать соблюдение ПДД. Также правоохранители с помощью камер отслеживают маршрут угнанной машины и оперативно принимают меры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.