Собянин поблагодарил сотрудников коммунальных служб за работу во время снегопада

12 февраля, 18:15
Сергей Собянин поблагодарил сотрудников коммунальных служб за работу во время сильного снегопада. Об этом мэр Москвы сообщил в ходе осмотра новой круглогодичной ярмарки в Братееве.
"Эта зима отличается от прошлогодней. Можно сказать, что сегодня навалило снега за эту и за ту зиму сразу. Полагаю, что в таком режиме придется работать еще сутки. Вы действительно справляетесь, город живет, город работает. Практически нет сбоев в движении общественного транспорта. Спасибо огромное за работу", – сказал Собянин.
Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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