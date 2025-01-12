Собянин: выпускниками "Московской технической школы" стали более 4 тысяч инженеров

В "Московской технической школе" уже больше 4-х тысяч инженеров обучились средним производственным специальностям, рассказал Сергей Собянин.

Образовательная инфраструктура "МТШ" постоянно расширяется, отметил мэр. Так, специалисты разрабатывают актуальные и востребованные программы обучения, основываясь при этом на запросах ведущих промышленных предприятий Москвы.

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