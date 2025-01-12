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Новости

Новости

12 января, 10:30

Новости

Собянин: выпускниками "Московской технической школы" стали более 4 тысяч инженеров

Собянин: выпускниками "Московской технической школы" стали более 4 тысяч инженеров

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов церкви Вознесения Господня

Новости часа: в 2024 году госветклиники приняли почти 500 тыс питомцев

Собянин рассказал о завершении реставрации фасадов церкви Вознесения Господня

Собянин: госветклиники приняли почти полмиллиона питомцев в 2024 году

Собянин рассказал о работе проекта "Зима в Москве" в новогодние каникулы

Новости часа: велопешеходный мост открыли в Нагатинском Затоне

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"Мой район. Новости": новый велопешеходный мост открыт в Нагатинском Затоне

Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

В "Московской технической школе" уже больше 4-х тысяч инженеров обучились средним производственным специальностям, рассказал Сергей Собянин.

Образовательная инфраструктура "МТШ" постоянно расширяется, отметил мэр. Так, специалисты разрабатывают актуальные и востребованные программы обучения, основываясь при этом на запросах ведущих промышленных предприятий Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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