12 января, 10:30Новости
Собянин: выпускниками "Московской технической школы" стали более 4 тысяч инженеров
В "Московской технической школе" уже больше 4-х тысяч инженеров обучились средним производственным специальностям, рассказал Сергей Собянин.
Образовательная инфраструктура "МТШ" постоянно расширяется, отметил мэр. Так, специалисты разрабатывают актуальные и востребованные программы обучения, основываясь при этом на запросах ведущих промышленных предприятий Москвы.
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