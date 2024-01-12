Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Уже 150 тысяч москвичей переехали в современные квартиры по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. За семь лет в столице возвели уже более 300 домов. Буквально недавно, например, сдали новостройку на улице Введенского.

Москву ждет температурный скачок в 20 с лишним градусов. Об этом предупреждает Гидрометцентр. По прогнозам, уже в понедельник столбики термометров в столице покажут всего минус один градус.

Необычная спасательная операция развернулась в подмосковной Лобне. Там на протяжении девяти часов вызволяли из бетонного плена двух собак. Пропажу животных заметили местные жители, которые их подкармливали.

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