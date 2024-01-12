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12 января, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

"Мой район. Новости": Собянин подвел итоги развития метро в 2023 году

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин подвел итоги по программе реновации за 2023 год

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации

Новости часа: в новые дома по программе реновации переехали 150 тыс москвичей

Уже 150 тысяч москвичей переехали в современные квартиры по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. За семь лет в столице возвели уже более 300 домов. Буквально недавно, например, сдали новостройку на улице Введенского.

Москву ждет температурный скачок в 20 с лишним градусов. Об этом предупреждает Гидрометцентр. По прогнозам, уже в понедельник столбики термометров в столице покажут всего минус один градус.

Необычная спасательная операция развернулась в подмосковной Лобне. Там на протяжении девяти часов вызволяли из бетонного плена двух собак. Пропажу животных заметили местные жители, которые их подкармливали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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