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Новости

12 января, 19:00

Город

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин подвел итоги по программе реновации за 2023 год

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации

Новости часа: в новые дома по программе реновации переехали 150 тыс москвичей

Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Собянин: в проекте "Активный гражданин" реализовали 4 тыс городских решений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году по программе реновации введут в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Спрос на такси и каршеринг в новогодние праздники вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил Дептранс.

В "Аптекарском огороде" зацвели насекомоядные растения хищные пузырчатки. Об этом рассказали в пресс-службе ботанического сада.

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