Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году по программе реновации введут в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Спрос на такси и каршеринг в новогодние праздники вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил Дептранс.

В "Аптекарском огороде" зацвели насекомоядные растения хищные пузырчатки. Об этом рассказали в пресс-службе ботанического сада.