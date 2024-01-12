Новости часа: Собянин подвел итоги по программе реновации за 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 2023 год стал самым успешным для московской программы реновации, отметил Сергей Собянин.

Около станции метро "Аэропорт Внуково" благоустроили территорию. О завершении работ сообщил заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до 14 января из-за гололедицы. Синоптики также предупредили об аномальных морозах до минус 25 градусов.