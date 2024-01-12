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Новости

12 января, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин подвел итоги по программе реновации за 2023 год

Новости часа: Собянин подвел итоги по программе реновации за 2023 год

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации

Новости часа: в новые дома по программе реновации переехали 150 тыс москвичей

Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Собянин: в проекте "Активный гражданин" реализовали 4 тыс городских решений

Новости часа: более 6,7 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин"

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 2023 год стал самым успешным для московской программы реновации, отметил Сергей Собянин.

Около станции метро "Аэропорт Внуково" благоустроили территорию. О завершении работ сообщил заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до 14 января из-за гололедицы. Синоптики также предупредили об аномальных морозах до минус 25 градусов.

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