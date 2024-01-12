Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

В рамках программы реновации 150 тысяч москвичей переехали в новые дома. Как отметил Сергей Собянин, благодаря реновационной программе в столице удалось расселить одну тысячу старых пятиэтажных домов.

В ближайшие два года правительство Москвы планирует ускорить темпы ввода жилья по реновации. По словам мэра, строительство домов началось не только на новых площадках, но и на месте снесенных старых зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.