Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 22:15

Новости

Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Собянин рассказал о переселении 150 тыс москвичей по программе реновации

Новости часа: в новые дома по программе реновации переехали 150 тыс москвичей

Собянин рассказал о расселении 1 000 старых пятиэтажек по программе реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Собянин: в проекте "Активный гражданин" реализовали 4 тыс городских решений

Новости часа: более 6,7 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин"

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

В рамках программы реновации 150 тысяч москвичей переехали в новые дома. Как отметил Сергей Собянин, благодаря реновационной программе в столице удалось расселить одну тысячу старых пятиэтажных домов.

В ближайшие два года правительство Москвы планирует ускорить темпы ввода жилья по реновации. По словам мэра, строительство домов началось не только на новых площадках, но и на месте снесенных старых зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика