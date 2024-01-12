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Новости

12 января, 13:30

Город

Собянин: в проекте "Активный гражданин" реализовали 4 тыс городских решений

Собянин: в проекте "Активный гражданин" реализовали 4 тыс городских решений

Новости часа: более 6,7 млн человек присоединились к проекту "Активный гражданин"

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

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Собянин: к проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек

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Благодаря проекту "Активный гражданин" проведено более шести тысяч голосований, по результатам которых были благоустроены десятки улиц, площадей, бульваров и переулков в Москве. С 2014 года проект реализовал четыре тысячи городских решений. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

На данный момент на портале "Активный гражданин" проходят несколько голосований. Например, москвичи решают, какие городские мероприятия можно провести на Южном речном вокзале и какие предприятия нужно открыть для посетителей в "День без турникетов". Подробнее о работе сервиса – в эфире телеканала Москва 24.

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