Собянин: в проекте "Активный гражданин" реализовали 4 тыс городских решений

Благодаря проекту "Активный гражданин" проведено более шести тысяч голосований, по результатам которых были благоустроены десятки улиц, площадей, бульваров и переулков в Москве. С 2014 года проект реализовал четыре тысячи городских решений. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

На данный момент на портале "Активный гражданин" проходят несколько голосований. Например, москвичи решают, какие городские мероприятия можно провести на Южном речном вокзале и какие предприятия нужно открыть для посетителей в "День без турникетов". Подробнее о работе сервиса – в эфире телеканала Москва 24.