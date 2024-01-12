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12 января, 12:45

Город

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

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Благодаря проекту "Активный гражданин" проведено более шести тысяч голосований, по результатам которых были благоустроены десятки улиц, площадей, бульваров и переулков в Москве. Кроме того, мнение жителей столицы повлияло на сферу транспорта. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр столицы напомнил, что "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. За это время к нему присоединились более 6,7 миллиона человек.

Как меняется город благодаря проекту "Активный гражданин"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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