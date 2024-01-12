В проекте "Активный гражданин" провели более 6 тыс голосований – Собянин

Благодаря проекту "Активный гражданин" проведено более шести тысяч голосований, по результатам которых были благоустроены десятки улиц, площадей, бульваров и переулков в Москве. Кроме того, мнение жителей столицы повлияло на сферу транспорта. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр столицы напомнил, что "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. За это время к нему присоединились более 6,7 миллиона человек.

Как меняется город благодаря проекту "Активный гражданин"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.