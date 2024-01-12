Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве постоянно идут работы по модернизации метро, сообщил Сергей Собянин. Около 100 эскалаторов отремонтировали в 2023 году.

Электробусы вышли на еще один маршрут на юге столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Почти 160 пар поженились в городе в январские праздники, заявили в управлении ЗАГС Москвы.