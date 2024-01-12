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Новости

Новости

12 января, 12:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Собянин: к проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек

Мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Новости часа: выпуск лекарств в Москве за пять лет вырос почти в 2,5 раза – Собянин

Новости часа: девять новых культурных объектов построят в ТиНАО – Собянин

Новости часа: в ТиНАО появятся новые школы искусств и культурно-досуговые центры – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, какие культурные объекты построят в ТиНАО

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Новости часа: Собянин рассказал, какие культурные объекты построят в ТиНАО

Собянин: в ТиНАО появятся девять новых культурных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве постоянно идут работы по модернизации метро, сообщил Сергей Собянин. Около 100 эскалаторов отремонтировали в 2023 году.

Электробусы вышли на еще один маршрут на юге столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Почти 160 пар поженились в городе в январские праздники, заявили в управлении ЗАГС Москвы.

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