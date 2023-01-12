Собянин рассказал о цифровых технологии, которые внедряют в здравоохранении Москвы

В здравоохранении Москвы внедряются новейшие цифровые технологии. Как сообщил Сергей Собянин, они открывают доступ к современным медицинским услугам. По его словам, пациентам больше не нужно передавать документы из поликлиники в больницу, а врачи смогут шире применять искусственный интеллект для постановки диагноза.

Во всех 30 круглосуточных стационарах экстренной помощи работает цифровая система оценки состояния пациентов. Программа оперативно определяет степень тяжести поступающих больных. Теперь в электронных картах доступны снимки и результаты КТ и МРТ.

Все детские поликлиники уже перешли на использование только электронных карт. В них появился календарь профилактических прививок и раздел, куда можно вносить сведения о наличии у детей аллергии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.