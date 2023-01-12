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Новости

12 января, 15:30

Политика

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости часа: подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

Собянин: в ТиНАО создается прямая транспортная связь между четырьмя вылетными магистралями

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Собянин рассказал о ходе строительства главной магистрали транспортного каркаса ТиНАО

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реконструировали уже 75 городских поликлиник. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вооруженные силы РФ уничтожили три РСЗО "Град" и американские артсистемы в ДНР и Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.

Потепление до плюсовых значений придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказал глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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