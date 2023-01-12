12 января, 15:30Политика
Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реконструировали уже 75 городских поликлиник. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Вооруженные силы РФ уничтожили три РСЗО "Град" и американские артсистемы в ДНР и Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.
Потепление до плюсовых значений придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказал глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.