Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реконструировали уже 75 городских поликлиник. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вооруженные силы РФ уничтожили три РСЗО "Град" и американские артсистемы в ДНР и Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.

Потепление до плюсовых значений придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказал глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.